Расправа у супермаркета: убийца задержан

22.02.2021 23:35

Киллера, выстрелом в голову убившего ювелира у входа в АТБ, поймали под Харьковом.

Убийца ювелира, совершивший дерзкое преступление в центре города, задержан, о чем сообщает ГУНП Нацполиции.

Мужчину нашли в селе Степанки Ольховского сельсовета.

Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.

Напомним, что 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 со службы «102» поступило сообщение о том, что по переулку Отакара Яроша слышен звук выстрела.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За считанные часы полиция установила личность злоумышленника.

Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена».

За пределами Харькова мужчина был задержан.

В настоящее время он доставлен до Харьковского районного управления полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.