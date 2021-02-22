22.02.2021 23:35
Расправа у супермаркета: убийца задержан
Киллера, выстрелом в голову убившего ювелира у входа в АТБ, поймали под Харьковом.
Убийца ювелира, совершивший дерзкое преступление в центре города, задержан, о чем сообщает ГУНП Нацполиции.
Мужчину нашли в селе Степанки Ольховского сельсовета.
Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.
Напомним, что 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 со службы «102» поступило сообщение о том, что по переулку Отакара Яроша слышен звук выстрела.
По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
За считанные часы полиция установила личность злоумышленника.
Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена».
За пределами Харькова мужчина был задержан.
В настоящее время он доставлен до Харьковского районного управления полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.
Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").
Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.