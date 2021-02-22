22.02.2021 23:59

Убийство возле супермаркета: в центре Харькова застрелен мужчина (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О преступлении сообщают очевидцы.

Убийца ювелира задержан, о чем сообщает ГУНП Нацполиции. Мужчину нашли в селе Степанки Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство"). Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Переулок сейчас перекрыт, силовики осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Со слов правоохранителей, в момент совершения убийства были отключены все камеры наружного наблюдения. Напоминаем, что сегодня, 22 февраля 2021 года на ступеньках супермаркета был убит мужчина предположительно, харьковский ювелир.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 февраля 2021 года в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 со службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Информация о данном факте зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу.- Александра Чепурных, который застрелил мужчину из травмата в голову.

Медики прибыли через три минуты и констатировали смерть мужчины, сообщил директор Центра медпомощи Виктор Забашта.