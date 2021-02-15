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15.02.2021  09:23   

На окружной сгорел грузовик (ВИДЕО)

Пожар произошел в ночь на 15 февраля в районе поселка Высокого.

О происшествии сообщили очевидцы, выложив видео пожара в местне паблики.

По их словам, водитель успел выскочить и отбежать на безопасное расстояние.

 

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Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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