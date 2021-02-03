Главная Новости Криминал и происшествия Район Южного вокзала затянул густой дым. Горит частный дом (ВИДЕО)
03.02.2021  12:15   

Район Южного вокзала затянул густой дым. Горит частный дом (ВИДЕО)

О происшествии сообщают очевидцы в харьковских телеграм-каналах.

В районе Южного вокзала возле Холодногорского СИЗО горит частный дом. Весь район затянут густым дымом.

Также сообщается что из-за сильного задымления на Полтавском шляху произошло ДТП. Видимость минимальная.

Подробности выясняются.

Тэги:  пожар, южный вокзал, харьков
 
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