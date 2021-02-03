Район Южного вокзала затянул густой дым. Горит частный дом (ВИДЕО)

О происшествии сообщают очевидцы в харьковских телеграм-каналах.
В районе Южного вокзала возле Холодногорского СИЗО горит частный дом. Весь район затянут густым дымом.
Также сообщается что из-за сильного задымления на Полтавском шляху произошло ДТП. Видимость минимальная.
Подробности выясняются.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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