Главная Новости Криминал и происшествия Крупный пожар на Ивановке – горел склад пеллет
02.02.2021  10:57   

Крупный пожар на Ивановке – горел склад пеллет

Пожар произошел утром 2 февраля.

Как сообщили в оперативной сводке происшествий, 2 февраля в 6.30 произошел пожар на складе по хранению пеллет по улице Беркоса, 5 в Холодногорском районе города.

Площадь пожара составила около 100 кв. метров.

Жертв и пострадавших нет.

Проводится следствие.

Тэги:  пожар, харьков
 
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