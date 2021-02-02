Крупный пожар на Ивановке – горел склад пеллет

Пожар произошел утром 2 февраля.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий, 2 февраля в 6.30 произошел пожар на складе по хранению пеллет по улице Беркоса, 5 в Холодногорском районе города.
Площадь пожара составила около 100 кв. метров.
Жертв и пострадавших нет.
Проводится следствие.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажность:
давление:
ветер: