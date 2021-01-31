На Героев Сталинграда пожар в общежитии: есть погибший (ВИДЕО)

Около половины второго дня 31 января произошел пожар в общежитии по пр. Героев Сталинграда, 39.
По информации спасателей, горела квартира на 8 этаже
«Людей с 9 и 7 этажа эвакуировали. Огонь распространился в одной из квартир на площади в 8 квадратных метров. На месте было обнаружено тело мужчины. Его возраст сейчас устанавливают», - рассказал начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
В 13:33 огонь был локализован и сейчас заканчивается полная ликвидация пожара.
Предварительной причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем или неосторожность при курении в квартире.
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты.
По данным синоптиков, 1 февраля ожидается сильный снег (до 5-10 см прироста снегового покрова). Днем снег перейдет в дождь, ожидается гололедица.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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