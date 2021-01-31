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31.01.2021  16:05   

На Героев Сталинграда пожар в общежитии: есть погибший (ВИДЕО)

Около половины второго дня 31 января произошел пожар в общежитии по пр. Героев Сталинграда, 39.

По информации спасателей, горела квартира на 8 этаже

«Людей с 9 и 7 этажа эвакуировали. Огонь распространился в одной из квартир на площади в 8 квадратных метров. На месте было обнаружено тело мужчины. Его возраст сейчас устанавливают», - рассказал начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В 13:33 огонь был локализован и сейчас заканчивается полная ликвидация пожара.

Предварительной причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем или неосторожность при курении в квартире.

Тэги:  пожар, харьков
 
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