Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове "заминировали" несколько админзданий на улице Шевченко
22.01.2021  14:49   

В Харькове "заминировали" несколько админзданий на улице Шевченко

Харьковские правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе

 
В Харькове полиция и пиротехники ищут взрывчатку в административных зданиях сервисного центра МВД.
 
Правоохранители рассказали, что 22 января в 14:00 по спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в четырех админзданиях по улице Шевченко заложена взрывчатка.
 
По адресам выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.
 
Тэги:  минирование, мвд, сервисные центры, харьков
 
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