В Харькове "заминировали" несколько админзданий на улице Шевченко

Харьковские правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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