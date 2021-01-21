21.01.2021 17:05

Игорь Терехов выехал на место пожара в частном доме для престарелых

По предварительной информации, в результате происшествия в огне сгорели 15 человек, 5 человек пострадали.



Игорь Терехов выехал на место пожара в частном доме для престарелых



На месте происшествия прибыл секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, а также руководство Холодногорского района и социальные службы.

«Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно. С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа", - сообщил Терехов.

Он добавил, что сейчас городские власти выясняют, сколько точно людей находилось в этом нелегальном хосписе. "Мы выясняем, сколько точно людей там находилось. Нам известно, что погибло 15 человек. Пять человек находятся с различной степенью ожогов в больницах Харькова".

"Это ужасная трагедия. Мы сегодня должны сделать все, чтобы подобных трагедий не повторилось. Поэтому я считаю, что должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы впредь предотвратить подобные инциденты. В течение недели-двух мы выявим все подобные незаконные объекты. Считаю, что их деятельность должна быть жестко прекращена. А все виновные, которые допустили работу этих объектов, должны понести суровое наказание", - сообщил Игорь Терехов.

По предварительным данным, здание, в котором произошел пожар, это частное владение, где хозяин организовал незарегистрированный дом для престарелых.

На данный момент правоохранители уже установили руководителей заведения и доставили их в территориальный отдел полиции для дачи показаний.

Как сообщает руководство Холодногорского района, никаких разрешительных документов у организаторов частного заведения нет. О функционировании этого учреждения стало известно от местных жителей. 13 жителей этого дома вывезли в неизвестном направлении.