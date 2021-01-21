Игорь Терехов выехал на место пожара в частном доме для престарелых

По предварительной информации, в результате происшествия в огне сгорели 15 человек, 5 человек пострадали.
На месте происшествия прибыл секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, а также руководство Холодногорского района и социальные службы.
«Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно. С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа", - сообщил Терехов.
По предварительным данным, здание, в котором произошел пожар, это частное владение, где хозяин организовал незарегистрированный дом для престарелых.
На данный момент правоохранители уже установили руководителей заведения и доставили их в территориальный отдел полиции для дачи показаний.
Как сообщает руководство Холодногорского района, никаких разрешительных документов у организаторов частного заведения нет. О функционировании этого учреждения стало известно от местных жителей. 13 жителей этого дома вывезли в неизвестном направлении.
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