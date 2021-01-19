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19.01.2021  08:26   

Смерть на островке безопасности: суд отправил под домашний арест обоих участников ДТП

Водителям автомобилей «Mazda» и «КИА Optima» избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что 16 января автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектной. В это время в него въехал автомобиль «КИА Optima». В результате столкновения автомобиль «КИА» отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.

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Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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45 и 29-летние водители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления.

Подозреваемого в смертельном ДТП водителя Мазды суд отправил под домашний арест

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, гагарина, арест, харьков
 
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