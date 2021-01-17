Главная Новости Криминал и происшествия На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО)
17.01.2021  16:21   

На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО)

О возгорании на территории предприятия сообщают пользователи соцсетей.

Сегодня, 17 января произошел пожар на территории научно-производственного предприятия Хартрон. Очевидцы сообщают, что возможно, горит котельная предприятия. На месте происшествия работают четыре пожарные бригады.

Как сообщает издание DEPO Харків, сигнал о пожаре на территории завода поступило в 15:54. На место выехали четыре автоцистерны. Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания на территории предприятия.
 
В 16:20 пожар был локализован, продолжается ликвидация - разборка конструкций и проливка отдельных очагов возгорания. Площадь пожара составила 50 кв. м.
 
Что именно находится в помещении, где произошло возгорание, выясняют.

Напомним, что в 2014 году на этом же заводе при пожаре погибло 8 человек.

Тэги:  пожар, хартрон, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Криминал и происшествия Неосторожное курение стало причиной пожара в Волчанском районе 17.01 Криминал и происшествия В Люботине из-за печей горели частные дома 17.01 Криминал и происшествия На Холодной горе из-за пожара в бане эвакуировали 4 человека
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 