17.01.2021 16:21

На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО)

О возгорании на территории предприятия сообщают пользователи соцсетей.

Сегодня, 17 января произошел пожар на территории научно-производственного предприятия Хартрон. Очевидцы сообщают, что возможно, горит котельная предприятия. На месте происшествия работают четыре пожарные бригады.

Как сообщает издание DEPO Харків, сигнал о пожаре на территории завода поступило в 15:54. На место выехали четыре автоцистерны. Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания на территории предприятия.

В 16:20 пожар был локализован, продолжается ликвидация - разборка конструкций и проливка отдельных очагов возгорания. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Что именно находится в помещении, где произошло возгорание, выясняют.

Напомним, что в 2014 году на этом же заводе при пожаре погибло 8 человек.