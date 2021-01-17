На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО)

О возгорании на территории предприятия сообщают пользователи соцсетей.
Сегодня, 17 января произошел пожар на территории научно-производственного предприятия Хартрон. Очевидцы сообщают, что возможно, горит котельная предприятия. На месте происшествия работают четыре пожарные бригады.
Напомним, что в 2014 году на этом же заводе при пожаре погибло 8 человек.
Логика отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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