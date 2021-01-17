17.01.2021 12:55

В Харькове ищут серийного грабителя-насильника (ВИДЕО)

Холодногорским отделением полиции разыскивается молодой человек за изнасилование девушки.

"Полиция ищет убл*дка, который в ночь с 12.11.2020. совершил изнасилование девушки в районе Локомотива.

Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.

В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку убл*дка 50к.