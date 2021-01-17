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17.01.2021  12:55   

В Харькове ищут серийного грабителя-насильника (ВИДЕО)

Холодногорским отделением полиции разыскивается молодой человек за изнасилование девушки.

"Полиция ищет убл*дка, который в ночь с 12.11.2020. совершил изнасилование девушки в районе Локомотива.

Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.
 
В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку убл*дка 50к.
 
П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет.
 
Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-0", - говорится в публикации телеграм-канала ТРУХА.
Тэги:  начильник, маньяк, полиция, харьков
 
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