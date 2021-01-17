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17.01.2021  11:57   

В Люботине из-за печей горели частные дома

В обоих случаях, по предварительным данным, причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации твердотопливных печей. Пострадавших нет.

 
16 января в 16:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Люботине на ул. Покровская, 13.
 
На момент прибытия пожарных установлено, что горит перекрытие хозяйственной постройки вокруг дымохода на площади 5 кв.м. Возгорание было ликвидировано в 18:05.
 
 
В 17:20 поступил вызов о еще одном пожаре, который произошло в пгт. Люботин на ул. Весенней, 20. В этом случае горела пристройка к жилому дому, где располагалась твердотопливная металлическая печь. Площадь возгорания составила около 6 кв.м. Локализовали огонь в 17:57, полностью ликвидировали в 18:45.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, люботин, печь
 
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