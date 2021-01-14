Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Харьковщине. У фуры от удара оторвало колесо (ФОТО, ВИДЕО, 18+)
14.01.2021  16:31   

Смертельное ДТП на Харьковщине. У фуры от удара оторвало колесо (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

Про аварию пишут пользователи в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что в Старом Мерчике девушка-водитель автомобиля Daewoo Lanos не справилась с управлением на трассе и влетела под прицеп грузового автомобиля. Удар был такой силы, что у последнего авто оторвало колесо.

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Со слов автора публикации, медиков ждали 35 минут. Водителя увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, а одна из пассажирок, к сожалению, погибла на месте.

Тэги:  дтп, авария, фура, жертвы, мерчик, харьков
 
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