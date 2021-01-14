Смертельное ДТП на Харьковщине. У фуры от удара оторвало колесо (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

Про аварию пишут пользователи в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что в Старом Мерчике девушка-водитель автомобиля Daewoo Lanos не справилась с управлением на трассе и влетела под прицеп грузового автомобиля. Удар был такой силы, что у последнего авто оторвало колесо.
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Со слов автора публикации, медиков ждали 35 минут. Водителя увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, а одна из пассажирок, к сожалению, погибла на месте.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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