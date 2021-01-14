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14.01.2021  17:59   

Смертельный вылет на встречку: полиция рассказала подробности жуткого ДТП

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

 
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об аварии в поселке Старый Мерчик Валковского района на автодороге "Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск" поступила в полицию 14 января 2021 года около 11:55.
 
Предварительно установлено, что 34-летняя водитель Daewoo Lanos не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Daf FT XF с полуприцепом.
 
 
От удара 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона на проезжую часть, где, вероятно, попала под колеса другого тягача "Daf FT XF" с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя, который ехал вслед за первым грузовиком.
 
От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Водитель «Daewoo Lanos» доставили в больницу скорой неотложной медицинской помощи, где она скончалась. Также в медицинское учреждение с травмами госпитализирована еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации. 
 
Дорожное покрытие имеет наслоения мокрого снега. С места происшествия изъяты видео с видеорегистратора.
 
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, труп, авария, мертвое тело, неотложка
 
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