14.01.2021 17:59

Смертельный вылет на встречку: полиция рассказала подробности жуткого ДТП

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об аварии в поселке Старый Мерчик Валковского района на автодороге "Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск" поступила в полицию 14 января 2021 года около 11:55.

Предварительно установлено, что 34-летняя водитель Daewoo Lanos не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Daf FT XF с полуприцепом.

От удара 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона на проезжую часть, где, вероятно, попала под колеса другого тягача "Daf FT XF" с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя, который ехал вслед за первым грузовиком.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Водитель «Daewoo Lanos» доставили в больницу скорой неотложной медицинской помощи, где она скончалась. Также в медицинское учреждение с травмами госпитализирована еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации.

Дорожное покрытие имеет наслоения мокрого снега. С места происшествия изъяты видео с видеорегистратора.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.