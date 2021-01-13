ВИДЕО: В Харькове "скорая" с маячками не пропустила легковушку и попала в ДТП

Очевидцы опубликовали момент аварии в один из харьковских телеграм-каналов.
"На Тюринской ДТП с участием машины скорой", сообщают пользователи соцсетей.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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