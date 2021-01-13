Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове "скорая" с маячками не пропустила легковушку и попала в ДТП
13.01.2021  09:49   

ВИДЕО: В Харькове "скорая" с маячками не пропустила легковушку и попала в ДТП

Очевидцы опубликовали момент аварии в один из харьковских телеграм-каналов.

"На Тюринской ДТП с участием машины скорой", сообщают пользователи соцсетей.

На видео отчетливо слышно, что авто медиков выезжало на перекрёсток со световым и звуковым спецсигналом. Водитель легкового авто ехал на свой разрешающий "зеленый" сигнал светофора.
 
О пострадавших не сообщается.
 
Ждем официальную информацию от правоохранителей.
 
 
Тэги:  скорая, дтп, авария, харьков
 
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