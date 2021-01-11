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11.01.2021  18:41   

Пьяный коп сбил пешехода и сбежал

Сообщено о подозрении полицейскому батальона конвойной службы.

В ходе досудебного расследования установлено, что 8 января 2021 года в г. Богодухов под управлением неустановленного водителя автомобиль «ВАЗ 2113» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть.
 
Пострадавшего мужчину госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу с переломом голени, ушибом грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой.
 
После ДТП водитель покинул место происшествия.
 
В ходе проведенных розыскных мероприятий обнаружен автомобиль «ВАЗ 2113» с характерными повреждениями. Установлено, что указанным автомобилем управлял полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области. Он был направлен на освидетельствование, по результатам которого установлено, что указанный полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
 
Прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение суда.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение — сотрудники Управления внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности НП Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, коп сбил пешеода, харков
 
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