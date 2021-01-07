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07.01.2021  12:03   

Рыбаки вышли на лед и заблудились в тумане

В Волчанском районе спасатели помогли заблудившимся рыбакам добраться до берега.


//kh.dsns.gov.ua

6 января в 17:49 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Печенежском водохранилище в районе села Хотомля Волчанского района.

Густой туман и сумерки дезориентировали трех любителей рыбалки, которые потеряли ориентиры и не могли найти выход из водоема. А попав на проталину, когда лед под ногами начал трещать и ломаться, они запаниковали и набрали номер Службы спасения.

Диспетчеры оперативно-координационного центра приложили много усилий, чтобы выяснить хоть какие-то ориентиры от заблудившихся рыбаков, жителей Харькова, так необходимых для организации их поиска. К поисково-спасательным работам был задействован дежурный караул 38-го Государственного пожарно-спасательного поста.

Получив примерные координаты места выхода рыбаков на лед, спасатели отправились на помощь. Вскоре они нашли на берегу водоема машину, на которой приехали заблудшие рыбаки, и связавшись с ними по мобильному телефону, прихватив средства спасения, отправились на лед.

Через некоторое время рыбалки заметили в гуще тумана проблеск фонаря спасателей и просигналили своим. Встреча состоялась на расстоянии 1,5 км от берега. Люди просто ушли в противоположную сторону, где и заблудились. Встретившись, все вместе благополучно вышли из водоема в нужном месте.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  рыбаки, гсчс, харьков
 
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