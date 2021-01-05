ВИДЕО. Пожар на Журавлевском спуске: сбежавшего водителя помог задержать таксист

Водитель оказался пьян. Драгер показал 1.33 промилле.
Напомним, около семи часов вечера 4 января на трамвайных рельсах по Журавлевскому спуску загорелся Toyota Rav4. Водитель и пассажир сбежали с места ДТП.
Сразу после наезда водитель покинул место ДТП, рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.
Благодаря информации от граждан, его удалось отыскать и вернуть на место совершения ДТП.
Во время оформлeния материалов ДТП полицeйские обнаружили у водителя Toyota признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager, результат которого составил 1.33 промилле.
Патрульные составили на водителя три административных материалы, а именно, протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.
Как произошло задержание водителя, сообщил телеграм-канал Автомобильный Харьков.
«Вот и финалочка на сегодня истории про сгоревший Рав. Водителя и пассажира поймали, водитель надул 1.33 промилле.
Но самое интересное, как их поймали...
Значит сбежали они, вызвали себе такси. Приехал таксист, они сели и начали обсуждать ДТП.
Таксист оказался не промах, включил на громкую чат таксистов в Zello. Кто то из коллег, вызвал копов и объяснил, куда они едут и кто находиться такси. Патрульные начали останавливать машину такси, после остановки они начали бежать, но копы их задержали и доставили на место ДТП где и произошло освидетельствование...», – говорится в сообщении.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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