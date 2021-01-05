Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО. Пожар на Журавлевском спуске: сбежавшего водителя помог задержать таксист
05.01.2021  08:46   

ВИДЕО. Пожар на Журавлевском спуске: сбежавшего водителя помог задержать таксист

Водитель оказался пьян. Драгер показал 1.33 промилле.

Напомним, около семи часов вечера 4 января на трамвайных рельсах по Журавлевскому спуску загорелся Toyota Rav4. Водитель и пассажир сбежали с места ДТП.

Сразу после наезда водитель покинул место ДТП, рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.

Благодаря информации от граждан, его удалось отыскать и вернуть на место совершения ДТП.

Во время оформлeния материалов ДТП полицeйские обнаружили у водителя Toyota признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager, результат которого составил 1.33 промилле.

Патрульные составили на водителя три административных материалы, а именно, протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.

Как произошло задержание водителя, сообщил телеграм-канал Автомобильный Харьков.

«Вот и финалочка на сегодня истории про сгоревший Рав. Водителя и пассажира поймали, водитель надул 1.33 промилле.

Но самое интересное, как их поймали...

Значит сбежали они, вызвали себе такси. Приехал таксист, они сели и начали обсуждать ДТП.

Таксист оказался не промах, включил на громкую чат таксистов в Zello. Кто то из коллег, вызвал копов и объяснил, куда они едут и кто находиться такси. Патрульные начали останавливать машину такси, после остановки они начали бежать, но копы их задержали и доставили на место ДТП где и произошло освидетельствование...», – говорится в сообщении.

Тэги:  дтп, пожар, харьков
 
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