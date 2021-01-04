04.01.2021 11:20

ТОП-10 резонансный нарушених за 2020 год составили в Слобожанской таможне

366 дней работы Слобожанской таможни: "горячий" топ резонансных нарушений таможенного законодательства 2020 года.

Слобожанская таможня Гостаможслужбы представляет топ «креативных» случаев нарушения таможенных правил за прошлый год, в которых нарушители пытались скрыть товары от таможенников.

Итак, на первом месте - выявление почти 20 кг марихуаны накануне Рождества в топливном баке авто.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка", во время таможенного досмотра транспортного средства, которое въехало в направлении движения из Украины в РФ полосой движения «зеленый коридор». В топливном баке, с помощью служебной собаки были обнаружены вакуумированные полиэтиленовые пакеты общим количеством 66 пакетов с марихуаной весом 19,3 кг.

На втором месте - аналогичная ситуация- выявление 12,2 кг марихуаны в топливном баке.

Место действия - снова пункт пропуска "Гоптовка", накануне Крещения. И снова легковушку в направлении движения из Украины в РФ. В ходе осмотра легковушки, которая направлялась в РФ, на горловину топливного бака и зону технологической крышки топливного бака, которая находилась под пассажирским задним сиденьем, сработала служебная собака таможни. Непосредственно среди топлива были обнаружены вакуумированные полиэтиленовые пакеты общим количеством 55 пакетов с марихуаной общим весом 12,2 кг.

Третье место заняли мать с дочерью, которые спрятали на себе 100 приборов биорезонансной терапии «Life Balance».

В конце января на пункте пропуска "Гоптовка" выявлено двух женщин - мать с дочерью, которые на себе перемещали приборы биорезонансной терапии «Life Balance» в количестве 100 единиц. Женщины спрятали приборы под верхнюю одежду и имели неестественно "пішный"; вид. Кроме того, в ходе досмотра личных вещей и транспортного средства были обнаружены скрытые комплекты из провода, металлические пластины, платы, блоки питания, провода с выходом USB. И все это находилось и в обшивке заднего сиденья автомобиля, и в сумке с автомобильными инструментами, и среди личных вещей, а также в манеже для младенцев. Общая предварительная стоимость изъятых предметов составила 1,5 млн гривен.

На четвертом месте оказывается ... электропечь "Saturn", а именно попытка ввоза в Украину на пункте пропуска "Гоптовка" тяжелых наркотиков, в частности метадона в картонной коробке с надписью "Печь электрическая "SATURN" весом около 350 грамм.

Пятое место мы отдаем неудачной попытке вывоза из Украины старинной иконы. Событие состоялось в пункте пропуска "Юнаковка" во время проведения таможенного контроля грузового автомобиля. Икону Божьей Матери с младенцем обнаружили в чемодане пассажира грузовика.

Шестое место заняла бабушка-контрабандистка. 71-летняя гражданка направлялась в Российскую Федерацию в пассажирском микроавтобусе. Когда служебная собака среагировал на эту пожилую женщину, сотрудники пункта пропуска "Гоптовка" пригласили ее на индивидуальное общение. Результатом осмотра личных вещей и одежды стала находка двух бутылок с веществом растительного происхождения весом около 430 грамм. Бутылки были завернуты в полиэтиленовую ленту и находились во внутренних карманах кофты.

На седьмом оказывается овчарка Любомир и его находка - 28 единиц пластиковых бутылок с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 10,7 кг. В топливном баке легкового автомобиля вместо бензина пес обнаружил марихуану. Инцидент произошел в зоне пункта

пропуска "Гоптовка".

Восьмое место получает забывчивый гражданин и его неудачная попытка вывоза незадекларированной валюты в количестве полумиллиона российских рублей в зоне пункта пропуска "Гоптовка".

На девятом месте оказался гражданин, который пытался скрыть 34 кг кедровых орешков, а вместо того лишился автомобиля. Находку обнаружили сотрудники отдела таможенного оформления "Юнаковка" МП "Сумы" во время таможенного досмотра автомобиля внутри боковых стенок багажного отделения.На сегодняшний день при средней рыночной стоимости 1 кг лущеного кедрового ореха достигает 800 -1000 гривен. Уверены, стоимость автосущественно превышала запланированную прибыль от продажи орешков.

Из последних событий, произошедших накануне нового 2021 года, заслуживает "внимание" неудачная попытка перемещения через таможенную границу 400 гр марихуаны под ноутбуком в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Гоптовка" МП "Щербаковка". Служебная собака таможни Арчи сработал на личные вещи одного из пассажиров микроавтобуса. Когда авто перевели на "красный коридор" для таможенного досмотра, Арчи сработал повторно, уже на сумку этого же пассажира. Внутри, под ноутбуком, таможенники обнаружили 6 штук полиэтиленовых свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Но Арчи показал высший пилотаж и сработал третий раз - на этот раз на карман брюк пассажира, в котором обнаружено еще один тайник с пакетом такого же вещества.

В Слобожанский таможне Гостаможслужбы призывают граждан соблюдать все требования таможенного законодательства Украины!