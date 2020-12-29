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29.12.2020  11:41   

ВИДЕО: В сервисном центре МВД ищут взрывчатку

Сообщение о минировании здания на улице Шевченко, 26 поступило утром 29 декабря.

Сотрудников и посетителей эвакуировали.

Сейчас по указанному адресу работают полицейские подразделения, сотрудники ГСЧС, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Подробнее о происшествии в пресс-службе Нацполиции обещают сообщить аосле завершения осмотра.

 

Тэги:  подозрение, минирование, харьков, полиция
 
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