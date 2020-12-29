ВИДЕО: В сервисном центре МВД ищут взрывчатку

Сообщение о минировании здания на улице Шевченко, 26 поступило утром 29 декабря.
Сотрудников и посетителей эвакуировали.
Сейчас по указанному адресу работают полицейские подразделения, сотрудники ГСЧС, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проводят осмотр помещений и прилегающей территории.
Подробнее о происшествии в пресс-службе Нацполиции обещают сообщить аосле завершения осмотра.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
влажность:
давление:
ветер: