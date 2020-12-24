24.12.2020 19:19

Требовал деньги и угрожал расправой: пойман на горячем - Прокуратура

Злоумышленник грозил покалечить женщину.



//khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, досудебным расследованием установлено, что в начале сентября 2020 года житель Дергачевского района потребовал у женщины передать ему 1 500 долларов США, которые она якобы задолжала.

Угрожая женщине, мужчина грозил, что в случае если она не отдаст ему денежные средства, он выплеснет ей кислоту в лицо, что повлечет за собой химические ожоги, и она останется инвалидом.

24 декабря 2020 года в ходе проведения следственных (розыскных) действий после получения части денежных средств в сумме 14 000 грн мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет Дергачевский ОП ГУНП в Харьковской области.

Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.