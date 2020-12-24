ФОТО: На Одесской 2 часа тушили автомобиль и гараж - ГСЧС

В Основянском районе ночью спасатели около 2 часов боролись с огнем в частном секторе.
В ГУ ГСЧС рассказали, что 24 декабря в 00:58 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по улице Одесская, 60.
На место происшествия выехали 2 спецподразделения огнеборцев на автоцистернах.
Прибыв на место вызова пожарные выяснили , что горит деревянная пристройка и автомобиль ВАЗ-2109, который находился в ней и гараж.
Бойцы службы спасения в 01:44 локализовали, а в 02:54 полностью ликвидировали пожар.
Правоохранители и специалисты ГСЧС выясняют причины возгорания.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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