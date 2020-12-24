Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Одесской 2 часа тушили автомобиль и гараж - ГСЧС
24.12.2020  12:27   

ФОТО: На Одесской 2 часа тушили автомобиль и гараж - ГСЧС

В Основянском районе ночью спасатели около 2 часов боролись с огнем в частном секторе.


ГУ ГСЧС

В ГУ ГСЧС рассказали, что 24 декабря в 00:58 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по улице Одесская, 60.

На место происшествия выехали 2 спецподразделения огнеборцев на автоцистернах.

Прибыв на место вызова пожарные выяснили , что горит деревянная пристройка и автомобиль ВАЗ-2109, который находился в ней и гараж.

Бойцы службы спасения в 01:44 локализовали, а в 02:54 полностью ликвидировали пожар.

Правоохранители и специалисты ГСЧС выясняют причины возгорания.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, одесская, гараж, автомобиль, мчс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия ФОТО: На Харьковщине при пожаре сгорел 43-летний мужчина - ГСЧС 24.12 Криминал и происшествия Иномарка в гараже сгорела в селе под Харьковом – ГСЧС 23.12 Криминал и происшествия ФОТО: На Новых Домах сгорел грузовик – ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 