24.12.2020 12:27

ФОТО: На Одесской 2 часа тушили автомобиль и гараж - ГСЧС

В Основянском районе ночью спасатели около 2 часов боролись с огнем в частном секторе.



ГУ ГСЧС

В ГУ ГСЧС рассказали, что 24 декабря в 00:58 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по улице Одесская, 60.

На место происшествия выехали 2 спецподразделения огнеборцев на автоцистернах.

Прибыв на место вызова пожарные выяснили , что горит деревянная пристройка и автомобиль ВАЗ-2109, который находился в ней и гараж.

Бойцы службы спасения в 01:44 локализовали, а в 02:54 полностью ликвидировали пожар.

Правоохранители и специалисты ГСЧС выясняют причины возгорания.