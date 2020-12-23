23.12.2020 16:52

ВИДЕО: В Харькове копы применили силу к пожилому человеку за спущенную маску в транспорте - Соцсети

Пользователи соцсетей обнародовали видео, в котором сотрудники полиции применяют силу к пожилому человеку. Поводом для этого стала его приспущенная маска на лице.



Кадр из видео

Пользователи соцсетей обнародовали видео, в котором сотрудники полиции в трамвае применяют силу к пожилому человеку. Поводом для этого стала его приспущенная маска на лице. Судя по надписи на остановке, действия происходят на остановке "531- микрорайон", находящаяся на ул. Героев Труда.

На кадрах патрульные пытаются вывести старичка из трамвая, но он оказывает сопротивление.

На помощь к пассажиру бросилась женщина преклонных лет, которая пыталась отбить его от правоохранителей.

Подробности дальнейших событий неизвестны.