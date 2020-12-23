ВИДЕО: В Харькове копы применили силу к пожилому человеку за спущенную маску в транспорте - Соцсети

Пользователи соцсетей обнародовали видео, в котором сотрудники полиции применяют силу к пожилому человеку. Поводом для этого стала его приспущенная маска на лице.
Пользователи соцсетей обнародовали видео, в котором сотрудники полиции в трамвае применяют силу к пожилому человеку. Поводом для этого стала его приспущенная маска на лице. Судя по надписи на остановке, действия происходят на остановке "531- микрорайон", находящаяся на ул. Героев Труда.
На кадрах патрульные пытаются вывести старичка из трамвая, но он оказывает сопротивление.
На помощь к пассажиру бросилась женщина преклонных лет, которая пыталась отбить его от правоохранителей.
Подробности дальнейших событий неизвестны.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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