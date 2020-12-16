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16.12.2020  09:57   

Брал, все что плохо лежит - что известно о несовершеннолетнем воришке - РЕДПОСТ

Нам удалось пообщаться с девушкой, у которой парень украл рюкзак с личными вещами в ТРК Украина. Оказалось, что в поисках злоумышленника ей помогли пользователи соцсетей. Они же и рассказали много любопытных фактов из жизни Артура Петренко.


Брал, все что плохо лежит - что известно о несовершеннолетнем воришке - РЕДПОСТ
По информации пострадавшей Евгении Поликашовой, со ссылкой на его соседей, Артур - сирота, был взят под опеку семьей в Чугуеве. Но со временем они отказались от опекой над ним.
 
По предварительным данным, причиной этому стали развратные действия со стороны Артура в отношении 8-летней дочери опекунов.
 
 
В школе характеризовался как неуравновешенный молодой человек, по-хамски вел себя с учителями. Даже был случай, когда Артур разбил голову однокласснику, однако инцидент тогда удалось замять.
 
 
Когда он приехал в Харьков, то первое время жил в хостеле, увлекся играми в компьютерных клубах, порой там находился сутками. Вся эта информация озвучена со слов  людей, которые знали его и на данный момент является предварительной.
 
Первый раз задержали Артура Петренко на Южном вокзале по приезду электропоезда, следовавшего из Лозовой. При осмотре у него были обнаружены документы на имя Евгении Поликашовой, которые находились в рюкзаке потерпевшей. Но по непонятным причинам документы были изъяты, а сам задержанный был отпущен. Хотя от потерпевшей уже было написано заявление в полицию о краже ее личных вещей и документов.
 
Напомним, что 14 декабря Артур Петренко был задержан в компьютерном клубе "BAZA" на улице Пушкинской.
Тэги:  кража, воровство, полиция, ноутбук, артур петренко
 
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