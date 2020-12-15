15.12.2020 11:22

Украл ноутбук и рюкзак. Юноше грозит реальный срок - РЕДПОСТ

В Харькове задержали юношу, который, предположительно, промышлял воровством в людных торгово-развлекательных центрах и магазинах бытовой техники.



Соцсети

Как сообщает телеграм-канал Харьков 1654, "молодого человек, который недавно украл ноутбук в магазине на Сумской и рюкзак в одном из ТРЦ, задержан.

Ноутбук он успел сдать в ломбард на Центральном рынке за 2000 грн. Надеемся, в этот раз его посадят, ибо опять кого-то ограбит в торговом центре".

Напомним, что 12 декабря в телеграм-канале Харьков NOW появилось сообщение о том, в магазине iTechnoBar PCshop молодой человек, воспользовавшись тем, что администратор отсутствовал, украл его рабочий ноутбук со стола. Сам момент кражи попал на камеры наблюдения.

Ранее телеграм-канал ХС|Харьков опубликовал пост о том, что 2 декабря в 12.00 в ТРК Украина этот парень украл у девушки рюкзак, в котором находились личные вещи и документы потерпевшей. Сам момент кражи на камеры не попал, но передвижение с краденым рюкзаком было зафиксировано.

Примечательно, что молодой человек с таким же именем и фамилией 8 августа 2019 года разыскивался Холодногорским отделом полиции. Его искали опекуны, от которых он сбежал. При чем делал это он регулярно.

Накануне Артур Петренко был задержан в компьютерном клубе "BAZA" на улице Пушкинской сотрудниками Шевченковского отдела полиции.

Ноутбук был обнаружен в одном из ломбардов на Центральном рынке. В расписке подозреваемый указал что "ноутбук является его собственностью и не является ворованным".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку.