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10.12.2020  08:54   

ВИДЕО: Ночью на Салтовке сгорел автомобиль – Telegram

Пожар произошел на улице Драгоманова.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы, поделившись видео в местных пабликах.

«На Драгоманова, 6 опять горела машина. Прозвучало два взрыва. Местные жители едва успели отогнать свои авто от пылающей KIA. Пожарные на месте», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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