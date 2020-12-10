ВИДЕО: Ночью на Салтовке сгорел автомобиль – Telegram

Пожар произошел на улице Драгоманова.
О происшествии сообщили очевидцы, поделившись видео в местных пабликах.
«На Драгоманова, 6 опять горела машина. Прозвучало два взрыва. Местные жители едва успели отогнать свои авто от пылающей KIA. Пожарные на месте», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Официальная информация уточняется.
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