Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: пожар на Большой Даниловке -Telegram
08.12.2020  14:45   

ЧП: пожар на Большой Даниловке -Telegram

О возгорании сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Большой Даниловке - пожар.

На районе явно что-то сильно горит.

Подробностей пока нет.

Тэги:  пожар, чп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Криминал и происшествия В Большой Даниловке огнеборцы не дали сгореть частному дому - ГСЧС 08.12 Криминал и происшествия Из-за неисправного дымохода пожарные больше двух часов тушили сарай – ГСЧС 07.12 Криминал и происшествия ФОТО: Деревянная изба сгорела на Харьковщине из-за печки - ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 