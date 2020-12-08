ЧП: пожар на Большой Даниловке -Telegram

О возгорании сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Большой Даниловке - пожар.
На районе явно что-то сильно горит.
Подробностей пока нет.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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