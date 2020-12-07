07.12.2020 10:05

ФОТО, ВИДЕО: Из-за неисправной электропроводки на Рождественской горел Opel Astra - ГСЧС

В Холодногорском районе Харькова горел автомобиль Opel Astra. Об этом сообщили сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.



Соцсети

6 декабря в 16:28 поступило сообщение о том что возле дома №10 на улице Рождественской горит авто.

На место происшествия выехало 2 отделения огнеборцев. Выяснилось, что пожар возник в припаркованном автомобиле Opel Astra 2005 года выпуска.

В 17:05 пожарные ликвидировали пожар.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя облицовка салона, капот, крылья, кузов автомобиля, личные вещи и моторный отсек. Погибших и травмированных нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.