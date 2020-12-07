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07.12.2020  10:05   

ФОТО, ВИДЕО: Из-за неисправной электропроводки на Рождественской горел Opel Astra - ГСЧС

В Холодногорском районе Харькова горел автомобиль Opel Astra. Об этом сообщили сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.


Соцсети
6 декабря в 16:28 поступило сообщение о том что возле дома №10 на улице Рождественской горит авто.
 
На место происшествия выехало 2 отделения огнеборцев. Выяснилось, что пожар возник в припаркованном автомобиле Opel Astra 2005 года выпуска. 
 
В 17:05 пожарные ликвидировали пожар.
 
В результате пожара огнем повреждена внутренняя облицовка салона, капот, крылья, кузов автомобиля, личные вещи и моторный отсек. Погибших и травмированных нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
 
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