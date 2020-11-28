28.11.2020 15:39

ВИДЕО, ФОТО: Пожарные рассказали о пожаре на Барабашово - горели десятки павильонов (ГСЧС)

Около сотни пожарных локализовали большой пожар на территории ТЦ «Барабашово».



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 28 ноября 2020 года в 02:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ «Барабашово» в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной.

Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около двух десятков павильонов.

Ночью они были закрыты, людей там не было.

Охранники немедленно позвонили на номер “101” и в добровольное противопожарное формирование торгового центра.

Прибывшие к месту пожара, добровольцы подали на тушение первый пожарный ствол.

Уже за 10 минут по повышенному номеру вызова на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м.

Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, — до 4-го.

Всего в тушении пожара участвуют 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.

Кроме того, работали 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ «Барабашово».

Всего задействовано около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов.

Также был организован защиту соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось минимизировать ущерб от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, которые находились на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25.

Локализация пожара произошла в 04:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.