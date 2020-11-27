Появилось ВИДЕО смертельного ДТП на Молочной (Telegram)

Если верить кадрам видео, водитель грузовика мог просто не увидеть пешехода.
В Сети выложили видео момента перед самым наездом.
На кадрах видео увидеть, как женщина стала переходить дорогу на красный свет не по пешеходному переходу, а прямо перед кабиной тягача (в так называемой «мертвой зоне»).
Напомним, сегодня около половины десятого утра на перекрестке улиц Молочной и Плехановской в ДТП погибла 64-летняя женщина. Полиция выясняет причину и обстоятельства аварии.
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