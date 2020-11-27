27.11.2020 11:54

Появилось ВИДЕО смертельного ДТП на Молочной (Telegram)

Если верить кадрам видео, водитель грузовика мог просто не увидеть пешехода.



// Telegram

В Сети выложили видео момента перед самым наездом.

На кадрах видео увидеть, как женщина стала переходить дорогу на красный свет не по пешеходному переходу, а прямо перед кабиной тягача (в так называемой «мертвой зоне»).

Напомним, сегодня около половины десятого утра на перекрестке улиц Молочной и Плехановской в ДТП погибла 64-летняя женщина. Полиция выясняет причину и обстоятельства аварии.

