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27.11.2020  11:54   

Появилось ВИДЕО смертельного ДТП на Молочной (Telegram)

Если верить кадрам видео, водитель грузовика мог просто не увидеть пешехода.


// Telegram

В Сети выложили видео момента перед самым наездом.

На кадрах видео увидеть, как женщина стала переходить дорогу на красный свет не по пешеходному переходу, а прямо перед кабиной тягача (в так называемой «мертвой зоне»).

Напомним, сегодня около половины десятого утра на перекрестке улиц Молочной и Плехановской в ДТП погибла 64-летняя женщина. Полиция выясняет причину и обстоятельства аварии.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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