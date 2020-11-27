27.11.2020 10:56

ФОТО: Женщина-пешеход погибла в жутком ДТП на Молочной (Telegram)

Авария произошла утром 27 ноября на перекрестке улиц Плехановская и Молочная.



// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, девушку-пешехода на перекрестке раздавил тягач на пешеходном переходе.

«На перекрёстке Плехановской и Молочной тягач в прямом смысле слова размазал девушку по дороге. Других подробностей пока нет», написал телеграм-канал ХХ.

Официальную информацию в Нацполиции обещают предоставить позже.

Также появилось видео смертельного ДТП, в котором женщина переходит перед тягачем на запрещенній сигнал светофора.