ФОТО: Женщина-пешеход погибла в жутком ДТП на Молочной (Telegram)

Авария произошла утром 27 ноября на перекрестке улиц Плехановская и Молочная.
О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, девушку-пешехода на перекрестке раздавил тягач на пешеходном переходе.
«На перекрёстке Плехановской и Молочной тягач в прямом смысле слова размазал девушку по дороге. Других подробностей пока нет», написал телеграм-канал ХХ.
Официальную информацию в Нацполиции обещают предоставить позже.
Также появилось видео смертельного ДТП, в котором женщина переходит перед тягачем на запрещенній сигнал светофора.
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