ВИДЕО, ФОТО: Смертельное ДТП на Молочной: информация от полиции (МВД)

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Молочной и Плехановской поступила в полицию около 9:50.
Предварительно полицейские выяснили, что 45-летний водитель грузовика «Iveco» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полиция выясняет причину и обстоятельства аварии.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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