27.11.2020 11:29

ВИДЕО, ФОТО: Смертельное ДТП на Молочной: информация от полиции (МВД)

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.



// hk.npu.gov.ua

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Молочной и Плехановской поступила в полицию около 9:50.



Предварительно полицейские выяснили, что 45-летний водитель грузовика «Iveco» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.



Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полиция выясняет причину и обстоятельства аварии.



