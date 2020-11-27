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27.11.2020  11:29   

ВИДЕО, ФОТО: Смертельное ДТП на Молочной: информация от полиции (МВД)

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.


// hk.npu.gov.ua

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Молочной и Плехановской поступила в полицию около 9:50.

Предварительно полицейские выяснили, что 45-летний водитель грузовика «Iveco» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полиция выясняет причину и обстоятельства аварии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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