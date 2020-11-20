Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В районе Одесской неизвестный взорвал три гранаты и лишился кисти руки (Telegram)
20.11.2020  12:55   

ВИДЕО: В районе Одесской неизвестный взорвал три гранаты и лишился кисти руки (Telegram)

Пользователи соцсетей сообщают, что в районе Одесской прозвучало три взрыва.


Соцсети

По информации пользователей соцсетей на проспекте Гагарина бывший муж пришёл с гранатой к жене с ребёнком 5 лет и угрожал гранатой.

Две гранаты он бросил в окна квартиры, а третья взорвалась у него в руке, оторвав кисть левой. 

Информация о других пострадавших уточняется.

Тэги:  взрыв, рука, харьков, граната, происшествие
 
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