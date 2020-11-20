ВИДЕО: В районе Одесской неизвестный взорвал три гранаты и лишился кисти руки (Telegram)

Пользователи соцсетей сообщают, что в районе Одесской прозвучало три взрыва.
По информации пользователей соцсетей на проспекте Гагарина бывший муж пришёл с гранатой к жене с ребёнком 5 лет и угрожал гранатой.
Две гранаты он бросил в окна квартиры, а третья взорвалась у него в руке, оторвав кисть левой.
Информация о других пострадавших уточняется.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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