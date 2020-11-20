20.11.2020 12:55

ВИДЕО: В районе Одесской неизвестный взорвал три гранаты и лишился кисти руки (Telegram)

Пользователи соцсетей сообщают, что в районе Одесской прозвучало три взрыва.



Соцсети

По информации пользователей соцсетей на проспекте Гагарина бывший муж пришёл с гранатой к жене с ребёнком 5 лет и угрожал гранатой.

Две гранаты он бросил в окна квартиры, а третья взорвалась у него в руке, оторвав кисть левой.

Информация о других пострадавших уточняется.