ВИДЕО: В Харькове горит дом. Очевидцы сообщают о погибшем (Соцсети)

Пожарные на месте.
Утром 16 ноября начался пожар в частном доме по улице Полевой, 32.
Видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.
«Горит дом на ул. Полевой, 32. Пожарные на месте. Надеемся, все успели выскочить на улицу», – сообщил канал ХС.
Телеграм-канал ТруХа сообщил, что на пожаре есть погибший.
«Очевидцы сообщают, что в доме были алкаши. Женщина выбежала с обгоревшими волосами. Говорит, в доме дед. Вокруг много дыма и воды. Приехало 4 пожарных машины.
UPD: дед таки сгорел», – написал паблик.
Официальная информация уточняется.
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