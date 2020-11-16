Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове горит дом. Очевидцы сообщают о погибшем (Соцсети)
16.11.2020  11:37   

ВИДЕО: В Харькове горит дом. Очевидцы сообщают о погибшем (Соцсети)

Пожарные на месте.


//Facebook

Утром 16 ноября начался пожар в частном доме по улице Полевой, 32.

Видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

«Горит дом на ул. Полевой, 32. Пожарные на месте. Надеемся, все успели выскочить на улицу», – сообщил канал ХС.

Телеграм-канал ТруХа сообщил, что на пожаре есть погибший.

«Очевидцы сообщают, что в доме были алкаши. Женщина выбежала с обгоревшими волосами. Говорит, в доме дед. Вокруг много дыма и воды. Приехало 4 пожарных машины.
UPD: дед таки сгорел», – написал паблик.

Официальная информация уточняется.


 

/

Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия Спасатели рассказали, кто погиб в пожаре на Полевой 16.11 Криминал и происшествия Вечером в Изюме сгорел автомобиль (ГСЧС) 15.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: на заправке вспыхнул автомобиль (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 