16.11.2020 11:37

ВИДЕО: В Харькове горит дом. Очевидцы сообщают о погибшем (Соцсети)

Пожарные на месте.



//Facebook

Утром 16 ноября начался пожар в частном доме по улице Полевой, 32.

Видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

«Горит дом на ул. Полевой, 32. Пожарные на месте. Надеемся, все успели выскочить на улицу», – сообщил канал ХС.

Телеграм-канал ТруХа сообщил, что на пожаре есть погибший.



«Очевидцы сообщают, что в доме были алкаши. Женщина выбежала с обгоревшими волосами. Говорит, в доме дед. Вокруг много дыма и воды. Приехало 4 пожарных машины.

UPD: дед таки сгорел», – написал паблик.



Официальная информация уточняется.





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