12.11.2020 18:19

Охота на беглого «авторитета»: как поймали смотрящего (МВД)

В Сумах полиция задержала скрывавшегося преступника.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня, 12 ноября 2020 года, оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области Нацполиции совместно с сотрудниками 3-го отдела главного отдела защиты национальной государственности управления СБУ задержали разыскиваемого в одном из частных домов на территории города Сумы.

За похищение 20 000 долларов США из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального «авторитета» объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г.. Харькова вынесено постановление о разрешении на его задержание.

Указанный гражданин пользуется авторитетом и имеет влияние среди лиц из криминальной среды.

Оперативникам удалось установить место его укрытия и задержать.

Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле.

В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.

Следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.