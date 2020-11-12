12.11.2020 18:19
Охота на беглого «авторитета»: как поймали смотрящего (МВД)
В Сумах полиция задержала скрывавшегося преступника.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня, 12 ноября 2020 года, оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области Нацполиции совместно с сотрудниками 3-го отдела главного отдела защиты национальной государственности управления СБУ задержали
разыскиваемого в одном из частных домов на территории города Сумы.
За похищение 20 000 долларов США из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального «авторитета» объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г.. Харькова вынесено постановление о разрешении на его задержание.
Указанный гражданин пользуется авторитетом и имеет влияние среди лиц из криминальной среды.
Оперативникам удалось установить место его укрытия и задержать.
Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле.
В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.
Следственные действия продолжаются.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.