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12.11.2020  18:19   

Охота на беглого «авторитета»: как поймали смотрящего (МВД)

В Сумах полиция задержала скрывавшегося преступника.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня, 12 ноября 2020 года, оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области Нацполиции совместно с сотрудниками 3-го отдела главного отдела защиты национальной государственности управления СБУ задержали разыскиваемого в одном из частных домов на территории города Сумы.
 
За похищение 20 000 долларов США из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального «авторитета» объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г.. Харькова вынесено постановление о разрешении на его задержание. 
 
Указанный гражданин пользуется авторитетом и имеет влияние среди лиц из криминальной среды.
 
Оперативникам удалось установить место его укрытия и задержать. 
 
Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. 
 
В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.
 
Следственные действия продолжаются. 
 
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  погоня, задержание смотрящего, харьков, розыск
 
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