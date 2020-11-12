Четыре года бегал от правосудия: спецслужбы задержали «смотрящего» по Харьковщине (СБУ)

Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета.
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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