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12.11.2020  17:19   

Четыре года бегал от правосудия: спецслужбы задержали «смотрящего» по Харьковщине (СБУ)

Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета.


//ssu.gov.ua
Как сообщает СБУ, оперативники спецслужбы выследили злоумышленника, который в криминальных кругах считается «смотрящим» по Харьковской области. 
 
По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, а также сопротивления и угрозам правоохранителям. 
 
За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.
 
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
 
Спецоперация проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции и Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  криминальный авторитет, задержание, харьков
 
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