11.11.2020 15:37

Обокрал полдесятка квартир: харьковчанин пойман на горячем (МВД)

Правоохранители проверяют фигуранта на причастность к другим фактам краж.



//dp.npu.gov.ua

Как ообщает ГУ Нацполиции Днепра, за кражу полицейские задержали 35-летнего жителя Харькова.

Преступление произошло 14 октября в одном из домов в Новокодацькому районе Днепра.

Когда хозяев не было дома, злоумышленник с помощью специального инструмента повредил окно, проник в дом потерпевших и похитил оттуда ряд ценных вещей - деньги, банковские карты и другое имущество.

Сотрудники Днепровского отдела полиции установили, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый житель Харькова. Во время обыска в арендованной им квартире, правоохранители изъяли похищенные вещи.

Следователи Новокодацкого отделение полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Продолжается следствие.