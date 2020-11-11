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11.11.2020  15:37   

Обокрал полдесятка квартир: харьковчанин пойман на горячем (МВД)

Правоохранители проверяют фигуранта на причастность к другим фактам краж.


//dp.npu.gov.ua
Как ообщает ГУ Нацполиции Днепра, за кражу полицейские задержали 35-летнего жителя Харькова.
 
Преступление произошло 14 октября в одном из домов в Новокодацькому районе Днепра.
 
Когда хозяев не было дома, злоумышленник с помощью специального инструмента повредил окно, проник в дом потерпевших и похитил оттуда ряд ценных вещей - деньги, банковские карты и другое имущество.
 
Сотрудники Днепровского отдела полиции установили, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый житель Харькова. Во время обыска в арендованной им квартире, правоохранители изъяли похищенные вещи.
 
Следователи Новокодацкого отделение полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
 
Продолжается следствие.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, обчищал квартиры, харьков
 
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