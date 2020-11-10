10.11.2020 19:00

ВИДЕО: Дерзкое ограбление на заправке (Telegram)

О преступлении сообщают очевидцы.



//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, сегодня днем на заправке БРСМ на Московском проспекте произошло дерзкое ограбление.

Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на записи, из белого Мерседеса ВI 2447 EА выскочило трое в масках, разбили окна, порезали шины, забрали рюкзак, в котором были ноутбук и 50 000 грн, и скрылись с места преступления.