ВИДЕО: Дерзкое ограбление на заправке (Telegram)

О преступлении сообщают очевидцы.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
Под влиянием мощного антициклона, который сформируется над Скандинавским полуостровом и странами Балтии, с 10 ноября на Харьковщину придет похолодание. Зато осадков не будет.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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