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10.11.2020  19:00   

ВИДЕО: Дерзкое ограбление на заправке (Telegram)

О преступлении сообщают очевидцы.


//t.me
Как информирует Телеграмм-канал Труха, сегодня днем на заправке БРСМ на Московском проспекте произошло дерзкое ограбление.
 
Его зафиксировала камера видеонаблюдения.
 
Как видно на записи, из белого Мерседеса ВI 2447 EА выскочило трое в масках, разбили окна, порезали шины, забрали рюкзак, в котором были ноутбук и 50 000 грн, и скрылись с места преступления.
 
Тэги:  ограбление, налет, харьков
 
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