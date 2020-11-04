04.11.2020 14:00

ФОТО: Из ревности рецидивист поджег дом и чуть не убил свою жену (МВД)

С многочисленными ножевыми ранениями головы и рук пострадавшую доставили в больницу.



// hk.npu.gov.ua

Преступление произошло в одном из сел Печенежского района. Ночью, 2 ноября, окровавленная женщина прибежала к соседке и рассказала, что ее пытался убить человек. Соседка сразу вызвала скорую и полицию.



Правоохранители установили, что ножевые ранения 34-летней жительнице села Пятницкое нанес ее 43-летний муж, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство своей бывшей жены.



На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Печенежского отделения полиции и оперативники Чугуевского отдела полиции установили местонахождение злоумышленника. Он скрывался от правоохранителей в знакомых в поселке Кочеток.



В ходе досудебного расследования установлено, что накануне инцидента женщина пошла по делам. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, заподозрил жену в измене и из-за ревности поджег ей дом. Но на этом ревнивец не остановился. Он скрылся на территории одного из домовладений и ожидал, когда мимо будет проходить жена. Дождавшись потерпевшую, злоумышленник схватил ее и силой затащил в пристройку к дому, где никто не живет. Мужчина достал нож и начал наносить жене удары по голове, шее и рукам, но женщине удалось убежать.



Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.



По факту поджога дома открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



Печенежским районным судом рассматривается ходатайство следователя о содержании подозреваемого под стражей. Досудебное расследование продолжается.





