Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: горит квартира на Шишковской (Telegram)
02.11.2020  18:35   

ВИДЕО: горит квартира на Шишковской (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Шишковской - пожар.

Загорелась квартира.

Пожарные на месте.

Подробностей пока нет.

Тэги:  пожар, горит квартира, харьков, шишковская
 
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