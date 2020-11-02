ВИДЕО: горит квартира на Шишковской (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Шишковской - пожар.
Загорелась квартира.
Пожарные на месте.
Подробностей пока нет.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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