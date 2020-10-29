29.10.2020 08:14

ВИДЕО, ФОТО: Пассажиров без масок выводили из вагонов метро (ГУ НП)

Полицейские проверили соблюдение пассажирами масочного режима в харьковском метрополитене.



// hk.npu.gov.ua

Профилактический рейд на станции «Проспект Гагарина» провели сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области совместно с работниками коммунального предприятия «Харьковский метрополитен».



Как рассказала старший инспектор сектора превенции отдела полиции в метрополитене Ольга Скорик, полицейские в составе пяти групп проверили соблюдение масочного режима гражданами как на станции, так и во время их пребывания в вагонах электропоезда.



«Прежде всего проводится разъяснительная работа с гражданами. Полицейские напоминают пассажирам о необходимости соблюдения требований карантина, - отметила Ольга Скорик.- В случае выявления злостных нарушителей, которые не реагируют на предупреждения, полицейские составляют протоколы об административном правонарушении по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях».

Напоминаем, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом COVID-19, согласно постановлению КМУ от 20 мая 2020 № 392 доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски запрещено.





Полиция обращается к гражданам с просьбой заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты в харьковском метрополитене. Наличие медицинских масок постоянно контролируют сотрудники метрополитена и отдела полиции в метрополитене.



