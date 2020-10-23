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23.10.2020  12:30   

В центре Харькова заминировали суд (Нацполиция)

Полиция проверяет информацию о минировании суда в Харькове.


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Сообщение о закладке взрывчатки в здании суда на улице Гоголя, 1 поступило в полицию от работника судебной охраны 23 октября в 10:57.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  подозрение, минирование, харьков, полиция
 
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