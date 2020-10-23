В центре Харькова заминировали суд (Нацполиция)

Полиция проверяет информацию о минировании суда в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в здании суда на улице Гоголя, 1 поступило в полицию от работника судебной охраны 23 октября в 10:57.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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