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21.10.2020  13:42   

ВИДЕО, ФОТО: Взрыв и пожар на Кравцова – есть пострадавшие

Днем 21 октября произошел пожар в доме по переулку Кравцова, 7. Видео и фото опубликовали очевидцы в соцсетях.


// Telegram

На месте работают пожарные, улица перекрыта.

Помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что пожар начался после взрыва, пишет Kharkiv Today.

"Там, предварительно, изготавливали пиротехнику. Были взрывы, сильное задымление, естественно где-то есть горение. Три автоцистерны и одна автолестница к месту направлены. Сейчас идет разведка и ликвидация. Есть предварительные пострадавшие, возможно отравление", - сказал Лупандин.

В пресс-службе Нацполиции ообщили, что по предварительной информации пострадали двое. С ожогами их госпитализировали в больницу.

 

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Тэги:  пожар, взрыв
 
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