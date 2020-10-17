17.10.2020 15:20

Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: Семьям погибших начали выплачивать компенсации (МО Украины)

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате падения Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области



://mil.gov.ua

"Более 28 млн грн направили Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины для распределения по военкоматах. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 октября решение о выплате принято по 19 погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден Министром обороны.

Кроме того, сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш. Результаты работы должны быть представлены министру обороны до 25 ноября.

Решение об остальных выплат будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.