Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: Семьям погибших начали выплачивать компенсации (МО Украины)

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате падения Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области
"Более 28 млн грн направили Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины для распределения по военкоматах. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17 октября решение о выплате принято по 19 погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден Министром обороны.
Кроме того, сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш. Результаты работы должны быть представлены министру обороны до 25 ноября.
Решение об остальных выплат будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.
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