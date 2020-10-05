05.10.2020 13:13

ВИДЕО: Оля Полякова прокомментировала уголовное дело в Харькове и записала экстренное обращение к украинцам (КП в Украине)

Певица прокомментировала открытие уголовного производства после концерта во время карантина в Первой столице Украины.



://kp.ua

Свое видеообращение артистка опубликовала на странице в Инстаграм.

«Все, кто волнуется по поводу того, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта, посвященного дню учителя, я хочу успокоить. Я дома в халате и мне ничего не угрожает. И конечно же хочу сказать, что вся эта шумиха с концертами связана с предвыборным срачем. Но все это можно обсуждать, когда они закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне и за год не собрать. Поэтому дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь и не читайте новости, особенно перед выборами», - заявила певица.

Напомним, об открытии уголовного производства из-за концерта Поляковой ранее сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. «Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек. Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Ранее Полякова чтобы добиться проведения концерта в Белой Церкви даже пошла на митинг к Кабинету министров. Однако это не помогло и выступать ей все же запретили.