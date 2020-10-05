ВИДЕО: Оля Полякова прокомментировала уголовное дело в Харькове и записала экстренное обращение к украинцам (КП в Украине)

Певица прокомментировала открытие уголовного производства после концерта во время карантина в Первой столице Украины.
Свое видеообращение артистка опубликовала на странице в Инстаграм.
«Все, кто волнуется по поводу того, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта, посвященного дню учителя, я хочу успокоить. Я дома в халате и мне ничего не угрожает. И конечно же хочу сказать, что вся эта шумиха с концертами связана с предвыборным срачем. Но все это можно обсуждать, когда они закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне и за год не собрать. Поэтому дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь и не читайте новости, особенно перед выборами», - заявила певица.
Напомним, об открытии уголовного производства из-за концерта Поляковой ранее сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. «Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек. Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Ранее Полякова чтобы добиться проведения концерта в Белой Церкви даже пошла на митинг к Кабинету министров. Однако это не помогло и выступать ей все же запретили.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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