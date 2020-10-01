Агромошенники пойдут под суд: следствие завершено (МВС)

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб фермерам области более чем 2,5 миллиона гривен.
Следователи завершили досудебное расследование по факту незаконного завладения семенами подсолнечника на Харьковщине.
В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили, что организованная преступная группа, в состав которой входили директор государственного предприятия и два руководителя его подразделений, в течение 2018 в мошеннических способ завладела семенами подсолнечника общим весом 245 тонн, которое фермерские хозяйства передали на хранение.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляли следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области под оперативным сопровождением Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Правонарушителям грозит до 12 лет тюремного заключения.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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