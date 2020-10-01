01.10.2020 09:21

Агромошенники пойдут под суд: следствие завершено (МВС)

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб фермерам области более чем 2,5 миллиона гривен.



// hk.npu.gov.ua

Следователи завершили досудебное расследование по факту незаконного завладения семенами подсолнечника на Харьковщине.



В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили, что организованная преступная группа, в состав которой входили директор государственного предприятия и два руководителя его подразделений, в течение 2018 в мошеннических способ завладела семенами подсолнечника общим весом 245 тонн, которое фермерские хозяйства передали на хранение.



Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляли следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области под оперативным сопровождением Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



Правонарушителям грозит до 12 лет тюремного заключения.