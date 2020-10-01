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01.10.2020  09:21   

Агромошенники пойдут под суд: следствие завершено (МВС)

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб фермерам области более чем 2,5 миллиона гривен.


// hk.npu.gov.ua

Следователи завершили досудебное расследование по факту незаконного завладения семенами подсолнечника на Харьковщине.

В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили, что организованная преступная группа, в состав которой входили директор государственного предприятия и два руководителя его подразделений, в течение 2018 в мошеннических способ завладела семенами подсолнечника общим весом 245 тонн, которое фермерские хозяйства передали на хранение.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляли следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области под оперативным сопровождением Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Правонарушителям грозит до 12 лет тюремного заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  подсолнечник, мошенничество, полиция, харьков
 
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