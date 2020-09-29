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29.09.2020  15:25   

ФОТО: По колонии под Харьковом ходила черепаха «быстрого реагирования» (Управление исполнения уголовных наказаний))

В рамках подготовки спецназа в Покровской исправительной колонии прошли учения отряда быстрого реагирования.


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28 сентября 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» проведено практическое занятие с группой быстрого реагирования.
Во время мероприятия командиром группы майором внутренней службы Максимом Лиманским была проведена проверка наличия экипировка бойцов.
При проведении занятия было разъяснено и отработано правильное выполнение следующих команд: «Монолит-2», «Вал», «Черепаха», «Круг-1» и «Круг-2». Также в группу было доказано об условиях и законные рамки применения физической силы и специальных средств.
Информация и навыки доведены во время занятия - группой были усвоены на достаточном уровне.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко (Andreiy Klimenko) отметил, что систематическое проведение практических занятий позволяет бойцам повысить свой профессиональный уровень и оставаться в готовности к возможному применению группы в реальных условиях.
 
Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, спецназ, харьков, реагирование
 
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