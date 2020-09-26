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26.09.2020  03:42   

Чугуевская катастрофа: оба выживших - в крайне тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии курсантов.


//t.me
Как информирует Телеграм-канал 1654, оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба.
 
Один из курсантов, который выжил после катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Сейчас ему делают операцию.
 
Второй выживший курсант, по словам директора областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона. 
 
По состоянию на 02:30 на месте авиакатастрофы продолжаются аварийно-спасательные работы, работают следователи государственного бюро расследований, полиции и прокуратуры. 
 
В первой половине дня ожидается брифинг при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
 
На эту минуту официально подтверждена смерть 25 пассажиров самолёта.
 
Напомним, что 25 сентября 2020 года в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104 с последующим возгоранием.
 
Подразделения МВД совместно с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС.
 
Район катастрофы оцеплен полицейскими.
 
На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.
 
В 21:55 пожар самолета ликвидирован.
 
На борту самолета было 27человек.
 
 
Тэги:  кататсрофа, падение самолета, харьков
 
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