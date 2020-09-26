26.09.2020 03:42

Чугуевская катастрофа: оба выживших - в крайне тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии курсантов.



//t.me

Как информирует Телеграм-канал 1654, оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба.

Один из курсантов, который выжил после катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Сейчас ему делают операцию.

Второй выживший курсант, по словам директора областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона.

По состоянию на 02:30 на месте авиакатастрофы продолжаются аварийно-спасательные работы, работают следователи государственного бюро расследований, полиции и прокуратуры.

В первой половине дня ожидается брифинг при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

На эту минуту официально подтверждена смерть 25 пассажиров самолёта.

Напомним, что 25 сентября 2020 года в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104 с последующим возгоранием.

Подразделения МВД совместно с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.

В 21:55 пожар самолета ликвидирован.

На борту самолета было 27человек.