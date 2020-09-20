20.09.2020 14:12

17-летний парень утопил мужчину на глазах приятелей (Нацполиция)

Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружен 19 сентября в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское.



// hk.npu.gov.ua

В ходе досудебного расследования и опроса свидетелей правоохранители установили, что преступление совершил 17-летний житель поселка Слобожанское.



18 сентября около 22:00 несовершеннолетний на плотине пруда избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить.

При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.



Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



17-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.