Главная Новости Криминал и происшествия 17-летний парень утопил мужчину на глазах приятелей (Нацполиция)
20.09.2020  14:12   

17-летний парень утопил мужчину на глазах приятелей (Нацполиция)

Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружен 19 сентября в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское.


// hk.npu.gov.ua

В ходе досудебного расследования и опроса свидетелей правоохранители установили, что преступление совершил 17-летний житель поселка Слобожанское.

18 сентября около 22:00 несовершеннолетний на плотине пруда избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить.

При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

17-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Криминал и происшествия Приезжий из Горловки чуть не убил человека (ГУ НП) 16.09 Криминал и происшествия Забил гостя палкой до смерти: полиция сообщила о подозрении (ГУ НП) 15.09 Криминал и происшествия Смертельный конфликт: убит подросток (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 