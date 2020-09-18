Фоторепортаж: Взрыв в машине оборвал жизнь харьковчанина (МВД)
57-летний харьковчанин Находился в депрессивном состоянии и подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.
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Как информирует ГУ Нацполиции, около 15:30 по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу.
При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии.
Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством.
После получения сообщения на место происшествия срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.
По просьбе полицейских открыть дверь гаража человек никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал.
Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
Информацию по указанному факту зарегистрированы в Едином учете Киевского отдела милиции.