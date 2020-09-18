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18.09.2020  18:22   

Фоторепортаж: Взрыв в машине оборвал жизнь харьковчанина (МВД)

57-летний харьковчанин Находился в депрессивном состоянии и подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.


//hk.npu.gov.uа
Как информирует ГУ Нацполиции, около 15:30 по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. 
 
При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. 
 
Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством.
 
После получения сообщения на место происшествия срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.
 
По просьбе полицейских открыть дверь гаража человек никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. 
 
Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.
 
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
 
Информацию по указанному факту зарегистрированы в Едином учете Киевского отдела милиции. 
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
 
 
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, смерть, харьков, труп, мертвое тело, самоубийство
 
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